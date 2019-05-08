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12:48 08.05.2019

Российский бизнесмен Чуркин судится с СБУ за право въезда в Украину

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Российский бизнесмен Чуркин судится с СБУ за право въезда в Украину

Российский бизнесмен Игорь Чуркин оспорил в Окружном административном суде Киева постановление Службы безопасности Украины (СБУ) о запрете ему въезда в Украину.

"Истец в своих исковых требованиях просит суд признать противоправным и отменить постановление СБУ о запрете въезда в Украину гражданину РФ Игорю Анатольевичу Чуркину сроком на пять лет", – сообщается на сайте "Судебная власть Украины".

Третьим лицом указана администрация Государственной пограничной службы Украины.

"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по делу", – уточняется в релизе.

Как сообщалось, в октябре 2001 года украинско-российское совместное научно-производственное предприятие с ограниченной ответственностью "Сил-Авто" было признано победителем конкурса по продаже 70,41% акций ОАО "Львовский автобусный завод" ("ЛАЗ"). Впоследствии завод неоднократно менял название и вошел в ООО "ЛАЗ", собственником которой был российский бизнесмен Игорь Чуркин, а управляющей компанией - "Сити Транспорт Груп". В состав группы входили Днепровский автобусный завод (Днепродзержинск), Запорожский автобусный завод, торговый дом "Украинские коммерческие автомобили", сервисная компания "Бус-Сервис", лизинговая компания LAZ Finance. В 2015 году прокуратура Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконного завладения имуществом "ЛАЗ", а в парламенте появились инициативы национализации завода.

По состоянию на сегодня, исходя из данных в госреестре, И.Чуркин остается собственником больше двух десятков украинских компаний

Теги: #чуркин #сбу #украина #россия
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