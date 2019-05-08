События

12:33 08.05.2019

Зеленский и Фриланд обсудили планы по борьбе с коррупцией в Украине и поиск мирного урегулирования конфликта на Донбассе

2 мин читать
Зеленский и Фриланд обсудили планы по борьбе с коррупцией в Украине и поиск мирного урегулирования конфликта на Донбассе

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обсудил с прибывшей в среду в страну министром иностранных дел Канады Хрыстей Фриланд планы относительно борьбы с коррупцией и Минский формат урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Мы не хотим говорить о борьбе с коррупцией, мы хотим добиться победы над ней", - цитирует В.Зеленского его пресс-служба.

По словам новоизбранного президента, для этого его команда будет делать так, чтобы граждане как можно меньше контактировали с чиновниками.

"Наша цель - это государство в смартфоне", - пояснил В.Зеленский.

Со своей стороны Х.Фриланд отметила, что в некоторых сферах даже Канада может брать пример с Украины. В частности, это касается системы электронных деклараций.

"Мы видим много общего между вами и нашим премьер-министром (Джастином – ИФ) Трюдо. За четыре недели до выборов никто не верил, что мы выиграем", - сообщила министр иностранных дел Канады.

Она добавила, что современным политикам очень важно слушать своих граждан. Х.Фриланд также заверила, что В.Зеленский может рассчитывать на поддержку Канады на международной арене.

"Очень важно, что за вас проголосовала вся Украина. Демократическая Украина, где есть успешная экономика - это пример для всех стран постсоветского региона, в частности, для россиян", - выразила мнение глава МИД Канады.

Стороны также обсудили поиск мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

"У нас есть шанс для прекращения огня и возвращения Донбасса", - сказал канадскому дипломату В.Зеленский.

Во время встречи также говорилось о мощное представительство Украинского государства на конференции по вопросам поддержки реформ в Украине, которая состоится в Торонто в июле 2019 года.

Теги: #зеленский #коррупция #фриланд #укриана #донбасс #президент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:27 08.05.2019
КГГА опровергает обвинения швейцарской компании в незаконном использовании проекта перехода через Владимирскую горку

КГГА опровергает обвинения швейцарской компании в незаконном использовании проекта перехода через Владимирскую горку

11:36 08.05.2019
Кабмин Украины признает выдаваемые на Донбассе паспорта РФ недействительными и призовет другие страны не признавать их

Кабмин Украины признает выдаваемые на Донбассе паспорта РФ недействительными и призовет другие страны не признавать их

11:17 08.05.2019
Главы МИД ЕС обсудят в понедельник выдачу Россией паспортов жителям Донбасса

Главы МИД ЕС обсудят в понедельник выдачу Россией паспортов жителям Донбасса

09:08 08.05.2019
Коломойский заявил, что намерен вернуться в Украину после инаугурации Зеленского, но мстить никому не собирается

Коломойский заявил, что намерен вернуться в Украину после инаугурации Зеленского, но мстить никому не собирается

21:45 07.05.2019
Порошенко присвоил Киевскому академическому Молодому театру статус национального – указ

Порошенко присвоил Киевскому академическому Молодому театру статус национального – указ

18:24 07.05.2019
Боец ВСУ погиб, еще двое ранены с начала суток на Донбассе вследствие 13 обстрелов боевиков

Боец ВСУ погиб, еще двое ранены с начала суток на Донбассе вследствие 13 обстрелов боевиков

16:44 07.05.2019
"Атомные энергетические системы Украины" объявили о намерении разрабатывать Сафоновское месторождение урановых руд

"Атомные энергетические системы Украины" объявили о намерении разрабатывать Сафоновское месторождение урановых руд

16:04 07.05.2019
Зеленский обсудил с Пинчуком прозрачность правил и ответственность бизнеса перед страной

Зеленский обсудил с Пинчуком прозрачность правил и ответственность бизнеса перед страной

14:32 07.05.2019
Климкин призвал коллег из стран G7 и ЕС ввести новые санкции против РФ за выдачу паспортов украинцам на Донбассе

Климкин призвал коллег из стран G7 и ЕС ввести новые санкции против РФ за выдачу паспортов украинцам на Донбассе

14:14 07.05.2019
Зеленский на встрече с Ханом назвал приоритетами победу над коррупцией, демонополизацию в энергетике и деолигархизацию в СМИ

Зеленский на встрече с Ханом назвал приоритетами победу над коррупцией, демонополизацию в энергетике и деолигархизацию в СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство назначило замглавы Минфина Верланова главой Государственной налоговой службы

9 мая в Киеве будет ограничено движение транспорта

Боевики НВФ 25 раз нарушили режим прекращения огня

Порошенко назначил экс-главу Нацсовета телерадио Артеменко членом НКРСИ

Порошенко уволил Аллерова с поста командующего Нацгвардии Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Российский бизнесмен Чуркин судится с СБУ за право въезда в Украину

Правительство назначило замглавы Минфина Верланова главой Государственной налоговой службы

Полиция возбудила дело в связи с огнестрельным ранением в ногу нардепа Урбанского в Одесской области

Пророссийского пропагандиста, призывавшего к массовым беспорядкам 8-9 мая, задержала в Киеве СБУ

Трое юношей госпитализированы после ДТП во Львовской области

Во двор депутата Волынского облсовета неизвестные бросили гранату, поврежден фасад дома и забор

Аэропорт "Борисполь" откроет первую очередь нового паркинга в терминале "D" 23 мая

Консул в Новосибирске выясняет, есть ли украинцы среди попавших под лавину на Алтае туристов

Нардеп Урбанский получил ранение в ногу из травматического орудия в ходе конфликта в Одесской области

Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти обвиняемых в причинении повлекших смерть Гандзюк повреждений

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА