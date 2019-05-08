Зеленский и Фриланд обсудили планы по борьбе с коррупцией в Украине и поиск мирного урегулирования конфликта на Донбассе

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обсудил с прибывшей в среду в страну министром иностранных дел Канады Хрыстей Фриланд планы относительно борьбы с коррупцией и Минский формат урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Мы не хотим говорить о борьбе с коррупцией, мы хотим добиться победы над ней", - цитирует В.Зеленского его пресс-служба.

По словам новоизбранного президента, для этого его команда будет делать так, чтобы граждане как можно меньше контактировали с чиновниками.

"Наша цель - это государство в смартфоне", - пояснил В.Зеленский.

Со своей стороны Х.Фриланд отметила, что в некоторых сферах даже Канада может брать пример с Украины. В частности, это касается системы электронных деклараций.

"Мы видим много общего между вами и нашим премьер-министром (Джастином – ИФ) Трюдо. За четыре недели до выборов никто не верил, что мы выиграем", - сообщила министр иностранных дел Канады.

Она добавила, что современным политикам очень важно слушать своих граждан. Х.Фриланд также заверила, что В.Зеленский может рассчитывать на поддержку Канады на международной арене.

"Очень важно, что за вас проголосовала вся Украина. Демократическая Украина, где есть успешная экономика - это пример для всех стран постсоветского региона, в частности, для россиян", - выразила мнение глава МИД Канады.

Стороны также обсудили поиск мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

"У нас есть шанс для прекращения огня и возвращения Донбасса", - сказал канадскому дипломату В.Зеленский.

Во время встречи также говорилось о мощное представительство Украинского государства на конференции по вопросам поддержки реформ в Украине, которая состоится в Торонто в июле 2019 года.