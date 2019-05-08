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12:27 08.05.2019

КГГА опровергает обвинения швейцарской компании в незаконном использовании проекта перехода через Владимирскую горку

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КГГА опровергает обвинения швейцарской компании в незаконном использовании проекта перехода через Владимирскую горку

Киевская горгосадминистрация опровергает обвинения швейцарской архитектурной компании Leuppi & Schafroth Architekten в незаконном использовании проекта пешеходно-велосипедного моста через Владимирскую горку.

"Что касается распространенной сегодня в сети интернет информации про якобы незаконное использование концепции, конструктивных решений и проекта швейцарской архитектурной компании для строительства мостового пешеходно-велосипедного перехода между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" в Киеве, то я подчеркиваю, что городская администрация как заказчик строительства пользуется результатом работ согласно проведенному тендеру. Вопрос, действительно ли похожа идея, должны решать архитекторы", – цитирует пресс-служба замглавы КГГА Александра Спасибко.

По его словам, городская администрация обратилась к швейцарской компании, одной из победителей архитектурного закрытого блиц-конкурса на лучший проект моста через Владимирскую горку в 2013 году, с предложением разработки концепции мостового перехода и авторского надзора над проектированием.

"От швейцарской компании поступило предложение на покупку права использования концепции и предоставления консультационных услуг при выполнении работ по разработку проектной документации в размере $200 тыс., что на тот момент составляло 5,224 млн грн. Учитывая, что ориентировочная стоимость работ по проектированию по украинским ценникам не устраивала архитектурную компанию, была продолжена работа и выдано распоряжение на проектирование. Согласно проведенному тендеру, имеем разработчика проекта, который выиграл тендер с суммой 3,8 млн грн и выполненные работы по проектированию", – отметил А.Спасибко.

По данным пресс-службы КГГА, проект пешеходно-велосипедного моста через Владимирскую горку разработало ООО "Проектные системы Лтд" (Киев), которая выиграла тендер на проведение проектных работ.

А.Спасибко также добавил, что дополнительная сумма, потраченная на корректирование проекта, связанное с необходимостью проектирования укреплений и подпорных стен, и авторский надзор, проходит государственную экспертизу.

Ранее в СМИ была обнародована информация о заявлении швейцарской архитектурной компании о незаконном использовании их концепции и конструктивных решений при строительстве пешеходно-велосипедного мостового перехода в Киеве.

Как сообщалось, по данным КГГА, длина моста составит примерно 210 м, ширина – от 6 м в регулярных зонах до 14 м в зонах смотровых площадок. Мостовой переход будет построен из бетона, железа и стекла. Мост планируется открыть ко Дню Киева.

Теги: #кгга #укриана #владимирская_горка
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