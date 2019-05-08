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11:50 08.05.2019

Пророссийского пропагандиста, призывавшего к массовым беспорядкам 8-9 мая, задержала в Киеве СБУ

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Пророссийского пропагандиста, призывавшего к массовым беспорядкам 8-9 мая, задержала в Киеве СБУ

Сотрудники Службы безопасности задержали в Киеве пророссийского пропагандиста, который по заданию кураторов из РФ готовил и распространял в интернете антиукраинские информационные материалы.

"Они (информационные материалы – ИФ) были в том числе направлены на радикализацию публичных акций для инициирования массовых беспорядков во время проведения мероприятий по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ в среду.

СБУ также установила, что, осуществляя администрирование сообществ в запрещенных российских социальных сетях, агитатор распространял идеи "украинской псевдогосударственности" и размещал публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны.

Ответственность за такие противоправные действия предусмотрена ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители обнаружили у злоумышленника компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами осуществления антиукраинской агитации.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Теги: #киев #пропаганда #сбу #украина #россия
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