Трое юношей госпитализированы после ДТП во Львовской области

Трое молодых людей госпитализированы в результате ДТП в Дрогобычском районе Львовской области, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

По данным департамента, авария произошла в 00:20 часов 8 мая в селе Опоры Дрогобычского района. 16-летний юноша, находившийся за рулем автомобиля "Рено", не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате водитель и два пассажира 17 и 18-и лет получили травмы средней тяжести и были госпитализированы в Дрогобычскую горбольницу.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.