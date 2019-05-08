Во двор депутата Волынского облсовета неизвестные бросили гранату, поврежден фасад дома и забор

В райцентре Камень-Каширский Волынской области в ночь на среду во двор дома 47-летнего местного жителя, депутата областного совета, неизвестные бросили предмет, похожий на гранату РГД-5, в результате взрыва никто не пострадал.

Как сообщает в среду сектор коммуникации полиции Волынской области, происшествие произошло около 2:00 ночи.

"Злоумышленники бросили во двор местного жителя неизвестный предмет, который взорвался, предварительно – граната РГД-5. В результате взрыва поврежден фасад дома, забор. Никто из людей не пострадал", - сказано в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции, специалисты взрывотехнического отдела Нацполиции в Волынской области.

"Во время осмотра места происшествия полиция изъяла металлические обломки, рычаг запала, вероятно, от гранаты РГД-5 и другие вещественные доказательства", - сказано в сообщении.

Предварительно, следователи квалифицируют событие по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.