События

11:29 08.05.2019

Аэропорт "Борисполь" откроет первую очередь нового паркинга в терминале "D" 23 мая

2 мин читать
Аэропорт "Борисполь" откроет первую очередь нового паркинга в терминале "D" 23 мая

Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) откроет первую очередь многоуровневого паркинга возле терминала "D" 23 мая 2019 года, написал в Facebook заместитель генерального директора аэропорта по коммерческой деятельности и стратегическому развитию Георгий Зубко.

"На данный момент в аэропорту действует 12 парковок, это около 3000 паркомест. Однако их недостаточно в сезон пиковой нагрузки. 23 мая мы открываем первую очередь многоуровневого паркинга для пассажиров и продолжаем развитие аэропорта", - заявил он.

В пресс-службе аэропорта отказались уточнять стоимость услуг нового паркинга до начала его официальной работы.

Паркинг оборудован современной автоматизированной системой управления, в нем предусмотрена индикация свободных паркомест, система видеонаблюдения с распознаванием автомобильных номеров и водителя. Предусмотрен как наличный, так и безналичный расчет.

Ранее сообщалось о планах аэропорта "Борисполь" ввести дифференцированную плату за парковку на новом паркинге. Планировалось, что первый час парковки может стоить EUR1,5, следующие - дешевле. В случае долгосрочного хранения авто цены назывались на уровне от 1 по 3 суток - EUR12/сутки; от 4 по 6 суток– EUR 9/сутки и т.д. От 10 суток - около EUR 6/сутки.

В августе 2015 года аэропорт в судебном порядке расторг договор с ОАО "Строительное управление №813" из-за некачественного выполнения строительных работ по проекту паркинга. Аэропорту удалось отсудить у генподрядчика долг и пеню на общую сумму почти 95 млн грн.

В июне 2017 года стало известно, что "Борисполь" определил победителя открытых торгов на закупку работ по строительству многоуровневого паркинга. По итогам трех раундов тендерного аукциона преимущество было предоставлено ООО "НАН", которое обязалось осуществить строительство в течение 12 месяцев с момента подписания договора в отличие от 17 месяцев, предложенных другими участниками. К июню 2018 года предусматривались работы по строительству первой очереди на 1 тыс. мест. Достройка второй очереди парковочного комплекса предусматривала срок до конца 2018 года.

Теги: #киев #паркинг #борисполь #украина #аэропорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:48 08.05.2019
Российский бизнесмен Чуркин судится с СБУ за право въезда в Украину

Российский бизнесмен Чуркин судится с СБУ за право въезда в Украину

12:47 08.05.2019
Кабмин согласовал концепцию развития аэропорта "Борисполь" до 2045г с увеличением пассажирского потока до 54 млн чел/год

Кабмин согласовал концепцию развития аэропорта "Борисполь" до 2045г с увеличением пассажирского потока до 54 млн чел/год

12:30 08.05.2019
Правительство назначило замглавы Минфина Верланова главой Государственной налоговой службы

Правительство назначило замглавы Минфина Верланова главой Государственной налоговой службы

12:15 08.05.2019
Полиция возбудила дело в связи с огнестрельным ранением в ногу нардепа Урбанского в Одесской области

Полиция возбудила дело в связи с огнестрельным ранением в ногу нардепа Урбанского в Одесской области

11:50 08.05.2019
Пророссийского пропагандиста, призывавшего к массовым беспорядкам 8-9 мая, задержала в Киеве СБУ

Пророссийского пропагандиста, призывавшего к массовым беспорядкам 8-9 мая, задержала в Киеве СБУ

11:48 08.05.2019
Трое юношей госпитализированы после ДТП во Львовской области

Трое юношей госпитализированы после ДТП во Львовской области

11:37 08.05.2019
Во двор депутата Волынского облсовета неизвестные бросили гранату, поврежден фасад дома и забор

Во двор депутата Волынского облсовета неизвестные бросили гранату, поврежден фасад дома и забор

11:36 08.05.2019
Кабмин Украины признает выдаваемые на Донбассе паспорта РФ недействительными и призовет другие страны не признавать их

Кабмин Украины признает выдаваемые на Донбассе паспорта РФ недействительными и призовет другие страны не признавать их

11:17 08.05.2019
Главы МИД ЕС обсудят в понедельник выдачу Россией паспортов жителям Донбасса

Главы МИД ЕС обсудят в понедельник выдачу Россией паспортов жителям Донбасса

10:57 08.05.2019
США осуждают дестабилизирующий шаг России по упрощенному предоставлению паспортов гражданам Украины – Кент на встрече с Климкиным

США осуждают дестабилизирующий шаг России по упрощенному предоставлению паспортов гражданам Украины – Кент на встрече с Климкиным

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Фриланд обсудили планы по борьбе с коррупцией в Украине и поиск мирного урегулирования конфликта на Донбассе

Правительство назначило замглавы Минфина Верланова главой Государственной налоговой службы

9 мая в Киеве будет ограничено движение транспорта

Боевики НВФ 25 раз нарушили режим прекращения огня

Порошенко назначил экс-главу Нацсовета телерадио Артеменко членом НКРСИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский и Фриланд обсудили планы по борьбе с коррупцией в Украине и поиск мирного урегулирования конфликта на Донбассе

КГГА опровергает обвинения швейцарской компании в незаконном использовании проекта перехода через Владимирскую горку

Консул в Новосибирске выясняет, есть ли украинцы среди попавших под лавину на Алтае туристов

Нардеп Урбанский получил ранение в ногу из травматического орудия в ходе конфликта в Одесской области

Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти обвиняемых в причинении повлекших смерть Гандзюк повреждений

Один человек погиб, восемь ранены в результате стрельбы в американской школе

9 мая в Киеве будет ограничено движение транспорта

Украинские пограничники накануне 9 мая усилили меры безопасности

Подросток, пытавшийся сделать селфи на железнодорожном мосту, погиб

Коломойский не считает целесообразным проведение в Украине какой-либо реприватизации или национализации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА