Аэропорт "Борисполь" откроет первую очередь нового паркинга в терминале "D" 23 мая

Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) откроет первую очередь многоуровневого паркинга возле терминала "D" 23 мая 2019 года, написал в Facebook заместитель генерального директора аэропорта по коммерческой деятельности и стратегическому развитию Георгий Зубко.

"На данный момент в аэропорту действует 12 парковок, это около 3000 паркомест. Однако их недостаточно в сезон пиковой нагрузки. 23 мая мы открываем первую очередь многоуровневого паркинга для пассажиров и продолжаем развитие аэропорта", - заявил он.

В пресс-службе аэропорта отказались уточнять стоимость услуг нового паркинга до начала его официальной работы.

Паркинг оборудован современной автоматизированной системой управления, в нем предусмотрена индикация свободных паркомест, система видеонаблюдения с распознаванием автомобильных номеров и водителя. Предусмотрен как наличный, так и безналичный расчет.

Ранее сообщалось о планах аэропорта "Борисполь" ввести дифференцированную плату за парковку на новом паркинге. Планировалось, что первый час парковки может стоить EUR1,5, следующие - дешевле. В случае долгосрочного хранения авто цены назывались на уровне от 1 по 3 суток - EUR12/сутки; от 4 по 6 суток– EUR 9/сутки и т.д. От 10 суток - около EUR 6/сутки.

В августе 2015 года аэропорт в судебном порядке расторг договор с ОАО "Строительное управление №813" из-за некачественного выполнения строительных работ по проекту паркинга. Аэропорту удалось отсудить у генподрядчика долг и пеню на общую сумму почти 95 млн грн.

В июне 2017 года стало известно, что "Борисполь" определил победителя открытых торгов на закупку работ по строительству многоуровневого паркинга. По итогам трех раундов тендерного аукциона преимущество было предоставлено ООО "НАН", которое обязалось осуществить строительство в течение 12 месяцев с момента подписания договора в отличие от 17 месяцев, предложенных другими участниками. К июню 2018 года предусматривались работы по строительству первой очереди на 1 тыс. мест. Достройка второй очереди парковочного комплекса предусматривала срок до конца 2018 года.