Консул в Новосибирске выясняет, есть ли украинцы среди попавших под лавину на Алтае туристов

Консул Украины в Новосибирске держит на контроле ситуацию с группой туристов, которые попали под лавину рядом с Южно-Чуйским хребтом на Алтае, где погибли семь человек, сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Консулом Украины в Новосибирске в оперативном порядке установлено, что на место происшествия отправлен вертолет для проведения поисковых мероприятий. Дело находится на контроле консульства Украины в Новосибирске", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду утром.

6 мая около 11 утра произошел сход лавины в районе Южно-Чуйского хребта в Республике Алтай. Под лавину попала группа новосибирских туристов из девяти человек. Под лавину попала группа туристов из девяти человек: семеро погибли, двое выжили.

8 мая пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщила, что в место предположительного схода лавины вылетели два вертолета МЧС с 30 спасателями и шестью кинологическими расчетами. На бортах вертолетов находится необходимое для поисковой операции оборудование.