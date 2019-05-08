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10:21 08.05.2019

Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти обвиняемых в причинении повлекших смерть Гандзюк повреждений

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Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти обвиняемых в причинении повлекших смерть Гандзюк повреждений

Генеральная прокуратура Украины во вторник, 7 мая, утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении повлекших смерть общественной активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк тяжких телесных повреждений, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"ГПУ 07.05.2019 утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в уголовном производстве, которое расследовалось ГСУ СБУ в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть херсонской активистки К.Гандзюк", - написала Л.Сарган в своем аккаунте в соцсети Твиттер в среду утром.

Теги: #гандзюк #обвинение #украина #генпрокуратура
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