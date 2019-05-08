События

09:45 08.05.2019

Подросток, пытавшийся сделать селфи на железнодорожном мосту, погиб

1 мин читать
Подросток, пытавшийся сделать селфи на железнодорожном мосту, погиб

В запорожском райцентре Васильевка 15-летний подросток погиб от удара током, когда делал селфи на железнодорожном мосту.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГУ Нацполиции в Запорожской области, трагедия произошла 5 мая в г.Васильевка (Запорожская область). Подросток 2004 г.р. решил сделать сфотографироваться на мосту железной дороги (1152 км перегона Таврийск – Плавни Приднепровской ж.д.), поднявшись на мост, он схватился за контактный провод, который был под напряжением.

Известно, что после удара током подросток упал с семиметровой высоты моста. От полученных травм он скончался на месте.

Открыто уголовное производство по признакам ст.115 УК Украины с дополнительной квалификацией – "несчастный случай".

Ведется следствие.

Теги: #запорожская_область #украина #смерть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:50 08.05.2019
Заместитель помощника госсекретаря США Кент прибыл в Украину для обсуждения реформ и агрессии РФ

Заместитель помощника госсекретаря США Кент прибыл в Украину для обсуждения реформ и агрессии РФ

09:49 08.05.2019
9 мая в Киеве будет ограничено движение транспорта

9 мая в Киеве будет ограничено движение транспорта

09:46 08.05.2019
Украинские пограничники накануне 9 мая усилили меры безопасности

Украинские пограничники накануне 9 мая усилили меры безопасности

09:40 08.05.2019
Коломойский не считает целесообразным проведение в Украине какой-либо реприватизации или национализации

Коломойский не считает целесообразным проведение в Украине какой-либо реприватизации или национализации

09:29 08.05.2019
Полторак подписал приказ об увеличении с 1 мая размеров вознаграждений на 5тыс. грн бойцам на передовой

Полторак подписал приказ об увеличении с 1 мая размеров вознаграждений на 5тыс. грн бойцам на передовой

09:11 08.05.2019
Боевики НВФ 25 раз нарушили режим прекращения огня

Боевики НВФ 25 раз нарушили режим прекращения огня

09:08 08.05.2019
Коломойский заявил, что намерен вернуться в Украину после инаугурации Зеленского, но мстить никому не собирается

Коломойский заявил, что намерен вернуться в Украину после инаугурации Зеленского, но мстить никому не собирается

08:23 08.05.2019
С начала 2019 года пиротехники изъяли и уничтожили более 16000 взрывоопасных предметов - ГСЧС

С начала 2019 года пиротехники изъяли и уничтожили более 16000 взрывоопасных предметов - ГСЧС

07:47 08.05.2019
Подросток, пытавшийся сделать селфи на железнодорожном мосту, погиб от удара током

Подросток, пытавшийся сделать селфи на железнодорожном мосту, погиб от удара током

05:23 08.05.2019
Полиция ищет мошенника, выманившего у пенсионерки $5 тысяч и 5 тысяч евро по схеме "ваш сын в полиции"

Полиция ищет мошенника, выманившего у пенсионерки $5 тысяч и 5 тысяч евро по схеме "ваш сын в полиции"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

9 мая в Киеве будет ограничено движение транспорта

Боевики НВФ 25 раз нарушили режим прекращения огня

Порошенко назначил экс-главу Нацсовета телерадио Артеменко членом НКРСИ

Порошенко уволил Аллерова с поста командующего Нацгвардии Украины

Президент Академии украинской прессы Иванов заявляет о давлении полиции на него из-за журналистского расследования его сына о доходах кандидатов в ГБР

ПОСЛЕДНЕЕ

Один человек погиб, восемь ранены в результате стрельбы в американской школе

Во Франции ожидают отмены сотен авиарейсов

Суд обязал снять Калетника с розыска

Взрыв в Пакистане унес жизни трех человек, 15 ранено - ТВ

Один человек погиб, восемь ранены в результате стрельбы в американской школе

Полиция начала расследование крупного пожара на мебельном складе в Харькове

Хранивший дома более 16 кг марихуаны житель Харьковщины приговорен к 5 годам тюрьмы – прокуратура

Турчинов и глава ПЦУ обсудили необходимость принятия закона о военном капелланстве

Коллинс и Климпуш-Цинцадзе обсудили вопросы усиления санкционного давления на РФ – посольство

В суд направлено дело против госрегистратора, которая помогла гражданину незаконно присвоить коровники

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА