Подросток, пытавшийся сделать селфи на железнодорожном мосту, погиб

В запорожском райцентре Васильевка 15-летний подросток погиб от удара током, когда делал селфи на железнодорожном мосту.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГУ Нацполиции в Запорожской области, трагедия произошла 5 мая в г.Васильевка (Запорожская область). Подросток 2004 г.р. решил сделать сфотографироваться на мосту железной дороги (1152 км перегона Таврийск – Плавни Приднепровской ж.д.), поднявшись на мост, он схватился за контактный провод, который был под напряжением.

Известно, что после удара током подросток упал с семиметровой высоты моста. От полученных травм он скончался на месте.

Открыто уголовное производство по признакам ст.115 УК Украины с дополнительной квалификацией – "несчастный случай".

Ведется следствие.