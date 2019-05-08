Украинский бизнесмен Игорь Коломойский не считает целесообразным проведение в Украине какой-либо реприватизации или национализации после вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского.

В интервью программе журналистских расследований Bihus.Info, обнародованном во вторник, на вопрос, будет ли передел влияния, бизнеса, денег в Украине после прихода нового президента, В.Коломойский сказал: "Я не собираюсь быть инициатором никакого передела. Ни там реприватизации, национализации, экспроприации и т.д. Я не считаю, что это надо. Я читаю, что сегодня надо думать о том, как увеличить ВВП и возвращать людей из-за границы, создавать рабочие места, чтобы они сами возвращались".

Он также не ожидает, что у него изменятся отношения с крупным украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым.

"У нас с ним (Р.Ахметовым - ИФ) десятилетиями ровные нормальные отношения, уважительные, корректные. Но это не мешает нам ругаться и ссориться по каким-то вопросам", - сказал он.

В.Коломойский ответил отрицательно на вопрос, стоит ли ожидать изменения баланса между олигархами.

Бизнесмен также заявил, что не считает себя олигархом. "Я могу подыгрывать вам в игре про олигархов, но я не считаю себя олигархом", - сказал он, отметив, что у него нет бизнеса, связанного с властью.