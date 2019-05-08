Полторак подписал приказ об увеличении с 1 мая размеров вознаграждений на 5тыс. грн бойцам на передовой

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ об увеличении с 1 мая 2019г размеров вознаграждений за участие в операции объединенных сил на Донбассе на 5тыс. грн военнослужащим, находящимся на линии боевого соприкосновения, и на 1тыс. грн - в других районах проведения ООС.

"Таким образом, минимальное денежное обеспечение военнослужащего-контрактника, который привлечен к участию в операции объединенных сил, будет составлять на первой линии -27,3тыс. грн, в других районах проведения операции – 16,8тыс. грн, командира взвода - на первой линии от 31,1тыс. грн, в других районах от 20,6тыс. грн, командира батальона от 35,5тыс. грн, на первой линии и от 25тыс. грн, в других районах", - сообщает в среду утром пресс-служба Минобороны Украины.

В информации отмечается, что командир бригады, который выполняет задачи на линии боевого соприкосновения, будет получать минимальное денежное обеспечение в сумме 42тыс. грн, а в других районах проведения операции – 31,5тыс. грн.

"Указанное повышение происходит в плановом порядке в пределах выделенных в 2019 году в госбюджете средств на содержание Вооруженных сил по направлению расходов на выплату денежного довольствия военнослужащим и не требует дополнительного выделения бюджетных средств или перераспределения с других статей расходов", - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Как сообщалось, 6 мая президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны С.Полтораку увеличить выплату денежного содержания военнослужащим первой линии ООС на 5 тыс. грн.

"Я принял решение, что мы делаем дальнейшее увеличение выплат денежного содержания бойцам подразделений, которые находятся на первой линии операции объединенных сил… Поручаю принять решение (министру обороны С.Полтараку – ИФ) об увеличении выплаты на 5 тыс. грн - до суммы 17 тыс.", - сказал П.Порошенко на встрече с военнослужащими ООС в Донецкой области.