С начала 2019 года пиротехники изъяли и уничтожили более 16000 взрывоопасных предметов - ГСЧС

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с начала 2019 года более 16000 взрывоопасных предметов, сообщает пресс-служба ведомства.

"Пиротехнические подразделения ГСЧС Украины ежедневно проводят работы по обследованию территории страны, выявлении, изъятии и уничтожения взрывоопасных предметов, как времен прошлых войн, так и современных боеприпасов. Так, с начала 2019 по состоянию на 7 мая пиротехники ГСЧС уже уничтожили 16 тыс. 021 взрывоопасный предмет, в том числе 129 авиационных бомб" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в среду утром.

В частности, на днях саперы группы пиротехнических работ Управления ГСЧС в Кировоградской области уничтожили 2 боеприпаса времен Второй мировой войны, обнаруженных во время земляных работ.

"Один артиллерийский снаряд калибра 203 мм был найден в с. Новогригорьевка Первая, а еще один, калибра 76 мм, - в с. Суходольское Долинского района", – отметили в ГСЧС

В Хмельницкой области на этой неделе пиротехники аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ДСНС в области уничтожили два артиллерийских снаряда калибра 85 мм и 152 мм времен Второй Мировой войны. Опасные находки были обнаружены 5 мая вблизи сел Красноселка и Савичи Шепетовского района.

Кроме того продолжаются работы по гуманитарному разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей.