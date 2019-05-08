События

08:19 08.05.2019

Взрыв в Пакистане унес жизни трех человек, 15 ранено - ТВ

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Взрыв в Пакистане унес жизни трех человек, 15 ранено - ТВ

 Не менее трех человек погибли, 15 человек получили ранения при взрыве в Лахоре, сообщает пакистанский телеканал DawnNewsTV.

Взрыв прогремел рядом с полицейским автобусом. Причина взрыва пока не установлена. Место происшествия оцеплено значительными силами полиции.

Местом взрыва был избран вход в храм Дата-Дарбар, который после теракта 2010 года, когда погибли около 40 человек, находится под усиленной охраной полиции.

По первичным данным, взрыв произвел смертник, мишенью, по мнению полиции, был не храм, а полицейский автобус.

 

Теги: #взрыв #жертвы #пакистан
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