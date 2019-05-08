События

07:47 08.05.2019

Подросток, пытавшийся сделать селфи на железнодорожном мосту, погиб от удара током

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В запорожском райцентре Васильевка 15-летний подросток погиб  от удара током, когда делал селфи на железнодорожном мосту.

 Как сообщили  агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГУ  Нацполиции в Запорожской  области,  трагедия  произошла 5 мая в г.Васильевка  (Запорожская область). Подросток 2004 г.р. решил сделать сфотографироваться на мосту железной дороги (1152 км перегона Таврийск – Плавни Приднепровской ж.д.), поднявшись на мост, он схватился за контактный провод, который был под напряжением.

Известно, что после удара током подросток упал с семиметровой высоты моста. От полученных травм он скончался на месте.

Открыто уголовное производство по признакам ст.115 УК Украины  с дополнительной квалификацией – "несчастный случай".

Ведется следствие.

Теги: #подросток #гибель #украина #запорожье
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