События

07:09 08.05.2019

Один человек погиб, восемь ранены в результате стрельбы в американской школе

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В результате стрельбы в школе STEM американского штата Колорадо один ученик погиб, восемь человек получили ранения, сообщило агентство Association Press (АР) со ссылкой на местные власти

Стрельбу устроили два человека, предположительно, ученики этой же школы. Шериф округа Дуглас пригорода города Денвера Тони Спарлок, где расположена школа, сообщил, что злоумышленники вошли на территорию школы и окрыли беспорядочную стрельбу по ученикам в двух классных комнатах.

"Когда офицеры полиции прибыли в школу, выстрелы еще были слышны", - сообщил журналистам помощник шерифа. По его словам, "быстрая реакция полицейских, которые прибыли в школу, позволила спасти жизни" других учеников.

Имена погибшего и пострадавших пока не разглашаются. Устроившие стрельбу задержаны, мотивы, побудившие их пойти на преступление, устанавливаются.

Теги: #школа #сша #пострадавшие #стрельба
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