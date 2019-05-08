9 мая в Киеве будет ограничено движение транспорта - КГГА

9 мая в Киеве в связи с проведением памятных мероприятий, приуроченных к дню победы над нацизмом во Второй мировой войне будет ограничено движение всех видов транспорта, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"9 мая с 5:00 на улицах возле Парка Вечной Славы будет ограничено движение всех видов транспорта в связи с торжественными событиями ко дню памяти и примирения, дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и семьдесят пятой годовщины изгнания нацистов с Украины. В частности, движение перекроют на ул. М. Грушевского (от пер. Крепостного до ул. Арсенальной), пер. Инженерном, ул. Московской (от Кловского спуска до пл. Арсенальной), ул. И. Мазепы (от пл. Арсенальной до ул. Лаврской), пер. Бутишив, ул. М. Емельяновича-Павленко, аллеи Героев Крут, ул. Лаврской (от ул. И. Мазепы до ул. Цитадельной)" – говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА во вторник.