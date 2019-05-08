События

06:58 08.05.2019

9 мая в Киеве будет ограничено движение транспорта - КГГА

1 мин читать
9 мая в Киеве будет ограничено движение транспорта - КГГА

9 мая в Киеве в связи с проведением памятных мероприятий, приуроченных к дню победы над нацизмом во Второй мировой войне будет ограничено движение всех видов транспорта, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"9 мая с 5:00 на улицах возле Парка Вечной Славы будет ограничено движение всех видов транспорта в связи с торжественными событиями ко дню памяти и примирения, дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и семьдесят пятой годовщины изгнания нацистов с Украины. В частности, движение перекроют на ул. М. Грушевского (от пер. Крепостного до ул. Арсенальной), пер. Инженерном, ул. Московской (от Кловского спуска до пл. Арсенальной), ул. И. Мазепы (от пл. Арсенальной до ул. Лаврской), пер. Бутишив, ул. М. Емельяновича-Павленко, аллеи Героев Крут, ул. Лаврской (от ул. И. Мазепы до ул. Цитадельной)" – говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА во вторник.

Теги: #киев #украина #ограничение #транспорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:23 08.05.2019
С начала 2019 года пиротехники изъяли и уничтожили более 16000 взрывоопасных предметов - ГСЧС

С начала 2019 года пиротехники изъяли и уничтожили более 16000 взрывоопасных предметов - ГСЧС

07:47 08.05.2019
Подросток, пытавшийся сделать селфи на железнодорожном мосту, погиб от удара током

Подросток, пытавшийся сделать селфи на железнодорожном мосту, погиб от удара током

07:28 08.05.2019
Боевики НВФ 25 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения – штаб ООС

Боевики НВФ 25 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения – штаб ООС

05:23 08.05.2019
Полиция ищет мошенника, выманившего у пенсионерки $5 тысяч и 5 тысяч евро по схеме "ваш сын в полиции"

Полиция ищет мошенника, выманившего у пенсионерки $5 тысяч и 5 тысяч евро по схеме "ваш сын в полиции"

04:04 08.05.2019
Полиция начала расследование крупного пожара на мебельном складе в Харькове

Полиция начала расследование крупного пожара на мебельном складе в Харькове

02:43 08.05.2019
Хранивший дома более 16 кг марихуаны житель Харьковщины приговорен к 5 годам тюрьмы – прокуратура

Хранивший дома более 16 кг марихуаны житель Харьковщины приговорен к 5 годам тюрьмы – прокуратура

01:32 08.05.2019
Турчинов и глава ПЦУ обсудили необходимость принятия закона о военном капелланстве

Турчинов и глава ПЦУ обсудили необходимость принятия закона о военном капелланстве

01:07 08.05.2019
Коллинс и Климпуш-Цинцадзе обсудили вопросы усиления санкционного давления на РФ – посольство

Коллинс и Климпуш-Цинцадзе обсудили вопросы усиления санкционного давления на РФ – посольство

00:33 08.05.2019
В суд направлено дело против госрегистратора, которая помогла гражданину незаконно присвоить коровники

В суд направлено дело против госрегистратора, которая помогла гражданину незаконно присвоить коровники

22:50 07.05.2019
Порошенко ввел в действие решение СНБО о мерах по укреплению обороноспособности государства

Порошенко ввел в действие решение СНБО о мерах по укреплению обороноспособности государства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики НВФ 25 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения – штаб ООС

Порошенко назначил экс-главу Нацсовета телерадио Артеменко членом НКРСИ

Порошенко уволил Аллерова с поста командующего Нацгвардии Украины

Президент Академии украинской прессы Иванов заявляет о давлении полиции на него из-за журналистского расследования его сына о доходах кандидатов в ГБР

Одесские таможенники выявили крупную партию колумбийского кокаина, растворенного в строительной краске

ПОСЛЕДНЕЕ

Взрыв в Пакистане унес жизни трех человек, 15 ранено - ТВ

Один человек погиб, восемь ранены в результате стрельбы в американской школе

Контактная группа по Венесуэле готова направить миссию по политическому урегулированию в Каракас – Могерини

Порошенко присвоил Киевскому академическому Молодому театру статус национального – указ

Суд назначил экспертизу аудиофайлов, на которых человек с голосом Сытника рассказывает о своей роли во время выборов президента США

Во Франции отменят сотни рейсов из-за забастовки пилотов

Порошенко назначил экс-главу Нацсовета телерадио Артеменко членом НКРСИ

Порошенко уволил Аллерова с поста командующего Нацгвардии Украины

Президент Академии украинской прессы Иванов заявляет о давлении полиции на него из-за журналистского расследования его сына о доходах кандидатов в ГБР

АМКУ оштрафовал на 150 млн грн две компании "Укрбуда" за сговор в 2 тендерах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА