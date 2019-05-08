Полиция ищет мошенника, выманившего у пенсионерки $5 тысяч и 5 тысяч евро по схеме "ваш сын в полиции"

В Харькове 85-летняя женщина стала жертвой мошенника, действующего по схеме "ваш сын в полиции".

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, пенсионерка отдала $5 тыс. и 5 тыс.евро неизвестному, который представился сотрудником полиции и сказал, что сын женщины попал в аварию, поэтому ему срочно нужны деньги.

"По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.