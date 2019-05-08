События

04:04 08.05.2019

Полиция начала расследование крупного пожара на мебельном складе в Харькове

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 Полиция открыла уголовное производство по факту пожара на мебельном складе по проезду Кольцевому в Харькове.

"По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства пожара, причины возгорания и материальный ущерб сейчас устанавливаются", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как сообщалось, в понедельник утром на мебельном складе начался пожар. Он был локализован в тот же день в 7:25, а полностью ликвидирован во вторник в 3:25. Площадь горения составила около 1тыс.кв.м. В результате пожара пострадавших нет. После ликвидации огня были обнаружены 5 сгоревших автомобилей, принадлежащих предприятию.

Теги: #расследование #украина #пожар #харьков
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