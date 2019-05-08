Хранивший дома более 16 кг марихуаны житель Харьковщины приговорен к 5 годам тюрьмы – прокуратура

Двуречанский районный суда Харьковской области признал 31-летнего жителя пгт Боровая виновным в незаконном хранении боеприпасов, а также наркотических средств в особо крупных размерах.

Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст.263 и ч.3 ст.309 Уголовного кодекса Украины. "Злоумышленнику присудили 5 лет лишения свободы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

О том, что мужчина хранит дома наркотики и боеприпасы, в полицию сообщил житель этого же поселка.

Во время санкционированных судом обысков дома у мужчины правоохранители обнаружили более 16 кг марихуаны. Как было установлено, хозяин дома изготавливал ее самостоятельно из растений конопли.

Кроме того, полицейские обнаружили и изъяли реактивную противотанковую гранату, корпус гранаты из взрывателя и патрон. По словам хозяина дома, боеприпасы он нашел, но вместо того, чтобы сообщить о находке правоохранителям, принес боеприпасы домой.