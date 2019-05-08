События

01:32 08.05.2019

Турчинов и глава ПЦУ обсудили необходимость принятия закона о военном капелланстве

1 мин читать
Турчинов и глава ПЦУ обсудили необходимость принятия закона о военном капелланстве

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием, сообщает пресс-служба СНБО.

"Во время встречи собеседники обсудили важность капелланского служения для укрепления духовных и патриотических основ украинского войска. Отдельное внимание стороны уделили необходимости принятия Закона Украины "О военном капеланстве, рассмотрение которого должен начаться в ближайшей пленарной неделе, и обсудили его основные положения" – говорится в сообщении, на официальном сайте СНБО во вторник.

По мнению секретаря СНБО Украины и Предстоятеля ПЦУ, деятельность военных капелланов, которые находятся рядом с бойцами, должно быть отрегулирована  на законодательном уровне, чтобы обеспечить им условия служения и социальные гарантии.

Теги: #епифаний #капелланы #турчинов #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:07 08.05.2019
Коллинс и Климпуш-Цинцадзе обсудили вопросы усиления санкционного давления на РФ – посольство

Коллинс и Климпуш-Цинцадзе обсудили вопросы усиления санкционного давления на РФ – посольство

00:33 08.05.2019
В суд направлено дело против госрегистратора, которая помогла гражданину незаконно присвоить коровники

В суд направлено дело против госрегистратора, которая помогла гражданину незаконно присвоить коровники

22:50 07.05.2019
Порошенко ввел в действие решение СНБО о мерах по укреплению обороноспособности государства

Порошенко ввел в действие решение СНБО о мерах по укреплению обороноспособности государства

21:45 07.05.2019
Порошенко присвоил Киевскому академическому Молодому театру статус национального – указ

Порошенко присвоил Киевскому академическому Молодому театру статус национального – указ

18:59 07.05.2019
"Тип-Топ планета" победила в аукционе ФГВФЛ по продаже головного офиса Еврогазбанка

"Тип-Топ планета" победила в аукционе ФГВФЛ по продаже головного офиса Еврогазбанка

18:37 07.05.2019
Суд продлил содержание под стражей Вышинского до 22 июля

Суд продлил содержание под стражей Вышинского до 22 июля

18:35 07.05.2019
ЕБРР может выделить Louis Dreyfus в Украине до $35 млн на покупку 1 тыс. хопперов-зерновозов

ЕБРР может выделить Louis Dreyfus в Украине до $35 млн на покупку 1 тыс. хопперов-зерновозов

18:24 07.05.2019
Боец ВСУ погиб, еще двое ранены с начала суток на Донбассе вследствие 13 обстрелов боевиков

Боец ВСУ погиб, еще двое ранены с начала суток на Донбассе вследствие 13 обстрелов боевиков

18:20 07.05.2019
Представитель АМКУ считает нарушением со стороны операторов 4-недельную тарификацию мобильной связи

Представитель АМКУ считает нарушением со стороны операторов 4-недельную тарификацию мобильной связи

18:05 07.05.2019
Пограничники выявили взрывчатку в автомобиле украинца, пытавшегося выехать в РФ

Пограничники выявили взрывчатку в автомобиле украинца, пытавшегося выехать в РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко назначил экс-главу Нацсовета телерадио Артеменко членом НКРСИ

Порошенко уволил Аллерова с поста командующего Нацгвардии Украины

Президент Академии украинской прессы Иванов заявляет о давлении полиции на него из-за журналистского расследования его сына о доходах кандидатов в ГБР

Одесские таможенники выявили крупную партию колумбийского кокаина, растворенного в строительной краске

Боец ВСУ погиб, еще двое ранены с начала суток на Донбассе вследствие 13 обстрелов боевиков

ПОСЛЕДНЕЕ

Контактная группа по Венесуэле готова направить миссию по политическому урегулированию в Каракас – Могерини

Суд назначил экспертизу аудиофайлов, на которых человек с голосом Сытника рассказывает о своей роли во время выборов президента США

Во Франции отменят сотни рейсов из-за забастовки пилотов

Порошенко назначил экс-главу Нацсовета телерадио Артеменко членом НКРСИ

Порошенко уволил Аллерова с поста командующего Нацгвардии Украины

Президент Академии украинской прессы Иванов заявляет о давлении полиции на него из-за журналистского расследования его сына о доходах кандидатов в ГБР

АМКУ оштрафовал на 150 млн грн две компании "Укрбуда" за сговор в 2 тендерах

Одесские таможенники выявили крупную партию колумбийского кокаина, растворенного в строительной краске

ВАКС начнет свою работу 5 сентября

Возбуждено дело по факту взрыва гранаты в Марганце, в результате которого один человек погиб и пятеро пострадали

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА