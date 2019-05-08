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01:07 08.05.2019

Коллинс и Климпуш-Цинцадзе обсудили вопросы усиления санкционного давления на РФ – посольство

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Коллинс и Климпуш-Цинцадзе обсудили вопросы усиления санкционного давления на РФ – посольство

 В Вашингтоне вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и посол Украины в США Валерий Чалый провели встречу сенатором США от Республиканской партии Сюзан Коллинз, где обсуждались вопросы усиления санкционного давления на Россию, сообщает посольство Украины в США.

"Украинская сторона выразила надежду на поддержку Сенатом США принятия в ближайшее время дополнительных законодательных актов с целью усиления санкционного давления на РФ из-за ее незаконных действий против украинского государства, в частности в акваториях Азовского и Черного морей, и в ответ на недавнее решение Кремля о выдаче российских паспортов гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса", - говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук во вторник.

Сторонами также обсуждались вопросы расширения программ военной поддержки Украины и помощи в освобождении экипажей кораблей ВМС Украины, захваченных пограничниками РФ Керченском проливе.

Отдельным вопросом обсуждения стало "дальнейшее взаимодействие Украины и США в противодействии строительству российского газопровода "Северный поток - 2"".

Теги: #сша #украина #встреча #сенатор
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