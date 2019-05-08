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00:33 08.05.2019

В суд направлено дело против госрегистратора, которая помогла гражданину незаконно присвоить коровники

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В суд направлено дело против госрегистратора, которая помогла гражданину незаконно присвоить коровники

 Харьковская местная прокуратура №6 направила в суд обвинительный акт в отношении государственного регистратора, которая небескорыстно помогла гражданину незаконно присвоить коровники в с.Глубокое Харьковского района Харьковской области стоимостью 1 млн.грн.

"Женщину-регистратора одного из коммунальных предприятий подозревают в незаконной регистрации права собственности на коровники стоимостью более 1 млн.грн... За содеянное регистратору грозит до 8 лет лишения свободы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области/

Действия госрегистратора квалифицированы по ч.3 ст.365-2 (злоупотребление полномочиями государственным регистратором с целью получения неправомерной выгоды, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

По данным досудебного следствия, подозреваемая, злоупотребляя полномочиями, зарегистрировала право собственности на нежилые здания на территории Глубоцкого сельсовета за гражданином, который не имел никаких правоустанавливающих документов на недвижимость. За противоправные действия женщина получила взятку в размере 7 тыс.грн.

Теги: #коровники #украина #суд #госрегистратор
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