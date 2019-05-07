Контактная группа по Венесуэле готова направить миссию по политическому урегулированию в Каракас – Могерини

Международная контактная группа, состоящая из стран ЕС и Латинской Америки, объявила о готовности направить миссию в Венесуэлу для поиска путей выхода из кризиса, передает агентство ЭФЭ.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и глава МИД Коста-Рики Мануэль Вентура Роблес сообщили об этом на встрече контактной группы в Сан-Хосе.

Цель миссии - предложить сторонам разные варианты урегулирования разногласий между Каракасом и оппозицией. При этом Ф.Могерини подчеркнула, что группа приступит к такой работе, лишь если увидит, что противоборствующие стороны в Венесуэле заинтересованы в такой помощи.

Ф.Могерини отметила, что не будет сообщать журналистам, какие варианты решения проблемы есть у Международной контактной группы. "Мы не будем сообщать о деталях", - сказала она журналистам.