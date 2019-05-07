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22:50 07.05.2019

Порошенко ввел в действие решение СНБО о мерах по укреплению обороноспособности государства

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Порошенко ввел в действие решение СНБО о мерах по укреплению обороноспособности государства

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 7 мая 2019 года "О мерах по укреплению обороноспособности государства", сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"Документ признает необходимость дальнейшего совершенствования наработки концептуальных подходов по укреплению обороноспособности государства в условиях длительной агрессии со стороны Российской Федерации" – говорится в сообщении, на официальном сайте президента Украины во вторник.

Согласно опубликованному указу образуется межведомственная рабочая группа по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства, председателем соответствующей межведомственной рабочей группы назначен заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос.

"Межведомственной рабочей группе поручено, в частности, разработать предложения СНБО относительно усовершенствования системы территориальной обороны, повышение уровня военно-патриотического воспитания молодежи, подготовки военного резерва Вооруженных сил Украины и других военных формирований, противодействию информационной агрессии против Украины и организации и поддержания действий движения сопротивления", – отмечается в сообщении.

В состав межведомственной рабочей группы вошли заместители министра обороны Украины, министра внутренних дел Украины, министра иностранных дел Украины, министра образования и науки Украины, министра молодежи и спорта Украины, министра по делам ветеранов Украины, министра информационной политики Украины, председателя Службы безопасности Украины, командующего Национальной гвардии Украины, командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В состав межведомственной рабочей группы также могут быть включены представители комитета вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины, администрации президента Украины, Национального института стратегических исследований.

Теги: #снбо #порошенко #украина
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