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21:11 07.05.2019

Во Франции отменят сотни рейсов из-за забастовки пилотов

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Во Франции отменят сотни рейсов из-за забастовки пилотов

Несколько сотен авиарейсов могут быть отменены во Франции на этой неделе из-за забастовки авиадиспетчеров, сообщают французские СМИ.

Ожидается, что сотни рейсов будут выполнены с опозданием.

Авиадиспетчеры и инженеры французской национальной компании по организации воздушного движения планируют начать забастовку в среду в 19:00 по местному времени. Она продлится до 06:00 утра пятницы.

По данным французских СМИ, забастовка затронет, в частности, парижский международный аэропорт Орли, а также аэропорты Лиона, Марселя и Тулузы. Управление гражданской авиации Франции попросило авиакомпании сократить число авиарейсов из этих аэропортов на время акции.

Движение авиатранспорта в аэропорту Шарль-де-Голль, как ожидается, будет осуществляться в нормальном режиме.

Специалисты авиационной сферы выражают недовольство планам президента Франции Эммануэля Макрона реализовать трудовую реформу, которая, по их мнению, изменит в худшую сторону условия работы сотрудников госсектора.

Позже на этой неделе к французским авиадиспетчерам планируют присоединиться в Италии. Сотрудники ряда итальянских аэропортов, а также авиакомпаний Alitalia и Air Italy планируют устроить забастовку на несколько часов в пятницу.

В связи с этими забастовками авиакомпания EasyJet уже отменила десятки авиарейсов, запланированных на пятницу.

Теги: #забастовка #пилоты #франция
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