Порошенко назначил экс-главу Нацсовета телерадио Артеменко членом НКРСИ

Президент Украины Петр Порошенко назначил Юрия Артеменко на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Соответствующий указ президента Украины №198/2019 от 7 мая 2019 года обнародован на сайте главы государства.

"Согласно части первой статьи 20 закона Украины "О телекоммуникациях" постановляю: назначить Артеменко Юрия Анатольевича на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации", - сказано в документе.

Как сообщалось, 4 мая 2019 года президент Украины П.Порошенко своим указом уволил Ю.Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Перед этим Ю.Артеменко лично сообщил о своем решении подать в отставку с поста главы Нацсовета по двум причинам: "Во-первых, простая человеческая усталость – в течение 5 лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу".