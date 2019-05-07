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20:21 07.05.2019

Порошенко уволил Аллерова с поста командующего Нацгвардии Украины

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Порошенко уволил Аллерова с поста командующего Нацгвардии Украины

Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова.

Как сообщает во вторник вечером пресс-служба главы Украинского государства, Ю.Алеров уволен  указом главы государства номер 196 от 7 мая 2019 года.

"Другим своим указом глава государства назначил исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии Николая Балана", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что согласно статье 7 закона "О Национальной гвардии Украины" командующий Национальной гвардии Украины назначается и увольняется с должности президентом Украины по представлению министра внутренних дел.

Президент Украины П.Порошенко назначил командующим Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины Юрия Аллерова 30 декабря 2015 года.

С весны 2014 года и до настоящего времени генерал-лейтенант Николай Балан занимал должность заместителя командующего Национальной гвардии Украины.

Николай Иванович Балан родился 12 декабря 1968г в Ивано-Франковской области. В 1992г окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище. В 2003 году окончил Академию пограничных войск Украины с отличием. В 2017г окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины с отличием. Награжден орденами "За заслуги" II и III степеней, медалью "За военную службу Украине".

Согласно информации на сайте Нацгвардии, Н.Балан прошел офицерские должности от командира взвода до начальника управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины (2010-2014гг).

Теги: #аллеров #указ #порошенко #нацгвардия
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