Порошенко уволил Аллерова с поста командующего Нацгвардии Украины
Президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова.
Как сообщает во вторник вечером пресс-служба главы Украинского государства, Ю.Алеров уволен указом главы государства номер 196 от 7 мая 2019 года.
"Другим своим указом глава государства назначил исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии Николая Балана", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что согласно статье 7 закона "О Национальной гвардии Украины" командующий Национальной гвардии Украины назначается и увольняется с должности президентом Украины по представлению министра внутренних дел.
Президент Украины П.Порошенко назначил командующим Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины Юрия Аллерова 30 декабря 2015 года.
С весны 2014 года и до настоящего времени генерал-лейтенант Николай Балан занимал должность заместителя командующего Национальной гвардии Украины.
Николай Иванович Балан родился 12 декабря 1968г в Ивано-Франковской области. В 1992г окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище. В 2003 году окончил Академию пограничных войск Украины с отличием. В 2017г окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины с отличием. Награжден орденами "За заслуги" II и III степеней, медалью "За военную службу Украине".
Согласно информации на сайте Нацгвардии, Н.Балан прошел офицерские должности от командира взвода до начальника управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины (2010-2014гг).