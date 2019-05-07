Президент Академии украинской прессы Иванов заявляет о давлении полиции на него из-за журналистского расследования его сына о доходах кандидатов в ГБР

Президент Академии украинской прессы, профессор Валерий Иванов заявляет, что сотрудники Нацполиции оказывают незаконное давление на него и его супругу из-за расследования группы журналистов с участием его сына Дениса Иванова о материальном состоянии и доходах лиц, которые подавали свои кандидатуры на конкурс в Госбюро расследований.

"В ходе этого расследования выяснилось, что одна (персон, подававшихся на конкурс в ГБР – ИФ) из них – некий Шевцов – очень и очень богатый человек. Это было опубликовано в интернете. В результате вместо объяснений источников доходов сотрудника полиции было возбуждено уголовное дело против моего сына. Ему инкриминировалось не просто вмешательство в личную жизнь Шевцова, а участие в каком-то заговоре против него. По-видимому, следствие поняло бесперспективность попыток привязать сына к уголовщине, и сотрудники полиции начали давление на меня с женой как родителей Дениса! ... без нашего присутствия по ходатайству следствия Печерский суд вынес решение об аресте наших счетов ФОП", - говорится в заявлении В.Иванова опубликованном во вторник днем на его странице в соцсети Фейсбук.

По его словам, решение об аресте считов является "идиотизмом и издевательством", поскольку на эти счета поступали деньги только от иностранных структур: представительств немецких политических фондов, американских организаций (IREX и Internews), посольств США, Британии (последние перечисления шли через АУП, однако с четким указанием номера гранта, по которому проводилась проплата), других подобных структур.

"Ни одного перечисления ни от одного физического лица или украинской фирмы на наши счета ни поступало! Для того, чтобы это выяснить, достаточно было сделать запросы в банк. Но цель явно другая. Своими преступными действиями следователи пытаются заставить сына пойти на сделку с ними и самооговор", - выразил убеждение президент Академии украинской прессы.

Помимо этого В.Иванов сообщил, что во вторник днем сотрудники полиции провели обыск на основании постановления, в котором он обвиняется в том, что якобы находится в составе организованной преступной группировки, которая незаконно собирает сведения о людях с целью получения выкупа.

"Доказательством по постановлению выступает моя переписка с сыном в WhatsApp и Threema. Наглая ложь! Уже и потому, что ни разу в жизни не пользовался мессенджером Threema. Вообще ни разу! WhatsApp у меня хотя бы установлен. Но ни с Денисом, ни с кем бы то ни было я никакой преступной переписки не вёл!", - написал он.

Президент Академии украинской прессы расценивает последние события как "абсолютный правовой беспредел, показывающий, что наши правоохранительные органы не просто увязли в коррупции, но и всячески пытаются запугать журналистов и обезопасить себя от подобных расследований", не брезгуя при этом сталинскими методами.

"Давление на ребенка через преследование родителей – это просто запредельное скотство! Я уверен, что мой сын, Денис Иванов, докажет свою правоту! А вот что преступники из МВД понесут наказание, тут у меня уверенности нет. Слишком долго мы являемся коррумпированной страной, слишком привыкли к тому, что чиновники (в том числе, "правоохранители") безнаказанно нарушают закон и наши права", - подытожил В.Иванов.