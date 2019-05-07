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19:30 07.05.2019

Одесские таможенники выявили крупную партию колумбийского кокаина, растворенного в строительной краске

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Одесские таможенники выявили крупную партию колумбийского кокаина, растворенного в строительной краске

Наркодельцы из Колумбии пытались ввезти в Украину через морской торговый порт "Южный" (Одесса) крупную партию кокаина, использовав в качестве товара прикрытия для наркотиков, не традиционные бананы или ананасы, а лакокрасочные материалы, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы

"Креативные наркодельцы просто смешали в ведрах со строительным материалом кокаин. Ни визуально, ни с помощью экспресс-анализаторов и собак содержание наркотиков в грузе установить невозможно. Расчет наркоторговцев был простым: "законным" способом ввезти в Украину в адрес одного из отечественных предприятий смешанный с лакокрасочными материалами кокаин, а потом выделить его в нарколаборатории", - говорится в обнародованном во вторник пресс-службой ГФС.

В службе отметили, что этот замысел наркодельцам помешали реализовать сотрудники отдела по борьбе с незаконным перемещением наркотиков и оружия Управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Одесской таможни ГФС и УСБУ в Одесской области, которые определили груз имеющим потенциально высокий риск для возможного перемещения наркотиков, и инициировали отбор образцов.

"Эксперты Одесского управления по вопросам экспертиз и исследований Департамента налоговой и таможенной экспертизы ГФС в отобранных образцах обнаружили кокаин. В частности, в некоторых 30-килограммовых ведрах содержится до 3 кг этого наркотика. Это дает основания прогнозировать, что данное обнаружение может стать одной из рекордных кокаиновых партий", - отмечают в фискальной службе.

Вес задержанного груза составляет почти 19,5 тонны. Общее количество чистого наркотика будет определено после проведения экспертизы.

По данному факту одесские таможенники в правоохранительные органы направили уведомление об уголовном правонарушении по признакам статьи 305 Уголовного кодекса Украины (Контрабанда наркотических средств, пси-хотропних веществ, их аналогов или прекурсоров).

Теги: #кокаин #одесса #контрабанда
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