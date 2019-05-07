ВАКС начнет свою работу 5 сентября

Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) приняло решение о начале работы новосозданного суда 5 сентября 2019 года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующие решение судьи приняли на собрании во вторник вечером.

Два помещения в Киеве для работы ВАКС были выделены распоряжением Кабмина, но здания требуют реконструкции. Временно ВАКС размещается в помещении Печерского райсуда столицы на ул. Крещатик и на ул.Гайцана.