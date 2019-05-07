События

19:03 07.05.2019

Возбуждено дело по факту взрыва гранаты в Марганце, в результате которого один человек погиб и пятеро пострадали

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Возбуждено дело по факту взрыва гранаты в Марганце, в результате которого один человек погиб и пятеро пострадали

Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва гранаты в г.Марганец Днепропетровской области, в результате которого погиб мужчина, еще пять человек пострадали, в том числе – сотрудник группы реагирования патрульной полиции.

Как сообщает во вторник отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, установлено, что погибший – ранее судимый за незаконный оборот оружия мужчина 1981 года рождения.

"Откуда у мужчины граната и что стало причиной взрыва - установит следствие", - сказано в сообщении.

Также, по уточненным данным полиции, в результате взрыва травмы получили пять человек, среди которых сотрудник группы реагирования патрульной полиции 1990 года рождения и две женщины 63-ти и 65-ти лет.

"Все пострадавшие получили осколочные ранения. Как выяснилось, пострадавший сотрудник полиции отрабатывал вызов рядом с местом происшествия", - сообщает полиция.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 п.5 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц).

Ранее в этот день полиция сообщала, что взрыв произошел в 15:54 на ул.Лермонтова в г.Марганец. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Теги: #расследование #марганец #жертвы #граната
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