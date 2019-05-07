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18:37 07.05.2019

Суд продлил содержание под стражей Вышинского до 22 июля

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Суд продлил содержание под стражей Вышинского до 22 июля

Подольский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому в государственной измене руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании во вторник суд принял решение продлить до 22 июля действующую ныне меру пресечения для К.Вышинского.

Защита обвиняемого ходатайствовала о замене содержания под стражей на домашний арест с ношением электронного браслета.

Как сообщалось, 15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве К.Вышинского. Тогда совместно с прокуратурой АР Крым они провели следственные действия (обыски) в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. К.Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

16 мая К.Вышинского привезли в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал К.Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

6 марта 2019 года прокуратура АР Крым направила в Подольский суд Киева обвинительный акт в отношении К.Вышинского для рассмотрения по существу. Первое заседание по рассмотрению дела по существу было назначено на 4 апреля

14 марта К.Вышинский был этапирован в Киев из Херсона.

Теги: #вышинский #украина #суд
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