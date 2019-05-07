Боец ВСУ погиб, еще двое ранены с начала суток на Донбассе вследствие 13 обстрелов боевиков

С начала суток вторника, 7 мая, боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, ведя огонь по украинским позициям в том числе из крупнокалиберной артиллерии, вследствие чего один украинский военнослужащий был убит и еще двое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия…. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 вторника, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

В информации отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил: дважды из минометов калибра 120 мм вблизи г. Авдеевка; из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у с.Водяное; из АГС, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи н.п.Гнутово; из ручных противотанковых гранатометов - в районе н.п. Новоселовка Вторая; из стрелкового оружия - у с.Богдановка.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики обстреляли позиции Объединенных сил семь раз: четыре раза из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи с.Новозвановка; из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БМП и АГС - вблизи г. Попасная; из снайперского оружия - около н.п. Южное; из стрелкового оружия - в пределах участка разведения сторон вблизи н.п. Станица Луганская.

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. В пределах участка разведения у Станицы Луганской украинские военные огонь в ответ на обстрел не открывали. Потери противника уточняются.