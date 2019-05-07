События

18:20 07.05.2019

Представитель АМКУ считает нарушением со стороны операторов 4-недельную тарификацию мобильной связи

2 мин читать
Представитель АМКУ считает нарушением со стороны операторов 4-недельную тарификацию мобильной связи

Государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Мария Процишен считает, что установление "Большой тройкой" мобильных операторов ("Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell) четырехнедельного срока тарификации абонплаты содержит в себе признаки нарушения законодательства.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Учитывая, что признаки нарушения в установлении четырехнедельной тарификации, по моему мнению, существуют, а также принимая во внимание первые импульсы по возвращению к месячной тарификации, считаю целесообразным предоставить всем операторам мобильной связи обязательные для рассмотрения рекомендации (с четко установленным сроком для исполнения) о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения", - подчеркнула М.Процишен, в то же время добавив, что финальное решение будет принимать АМКУ на своем заседании.

Она также считает, что потребителю для сравнения цен и принятия решения о более выгодном для него тарифном плане, необходимо видеть единый расчетный период - месяц.

В то же время, по ее словам, оператор имеет право изменять тарифы, наполненность тарифного плана - перечень услуг и срок их действия (что в то же время не является расчетным периодом).

Как сообщалось, в ноябре 2018 года АМКУ открыл дело против "большой тройки" мобильных операторов за сокращение действия тарифов на мобильную связь до 28 дней.

В августе 2018г lifecell заявил о переводе на 28-дневную тарификацию пяти тарифных планов предоплаты с 22 августа и еще трех - в сентябре. Ранее на расчетный период продолжительностью четыре недели перешли операторы "Киевстар" и "Vodafone Украина".

В сентябре 2018 года АМКУ начал расследование факта изменения тремя крупнейшими мобильными операторами страны ("Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell) расчетного периода в тарифных планах.

Теги: #киевстар #lifecell #украина #амку #vodafone_украина #мобильные_операторы #тарифы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:37 07.05.2019
Суд продлил содержание под стражей Вышинского до 22 июля

Суд продлил содержание под стражей Вышинского до 22 июля

18:35 07.05.2019
ЕБРР может выделить Louis Dreyfus в Украине до $35 млн на покупку 1 тыс. хопперов-зерновозов

ЕБРР может выделить Louis Dreyfus в Украине до $35 млн на покупку 1 тыс. хопперов-зерновозов

18:24 07.05.2019
Боец ВСУ погиб, еще двое ранены с начала суток на Донбассе вследствие 13 обстрелов боевиков

Боец ВСУ погиб, еще двое ранены с начала суток на Донбассе вследствие 13 обстрелов боевиков

18:05 07.05.2019
Пограничники выявили взрывчатку в автомобиле украинца, пытавшегося выехать в РФ

Пограничники выявили взрывчатку в автомобиле украинца, пытавшегося выехать в РФ

17:47 07.05.2019
Минирование отелей и колледжа в Харькове оказалось ложным

Минирование отелей и колледжа в Харькове оказалось ложным

17:45 07.05.2019
Мэр Кличко в Вашингтоне обсудил с Волкером ситуацию в Украине накануне парламентских выборов

Мэр Кличко в Вашингтоне обсудил с Волкером ситуацию в Украине накануне парламентских выборов

17:33 07.05.2019
Украина - это дружественное место для евреев, заявил спецпосланник США

Украина - это дружественное место для евреев, заявил спецпосланник США

17:21 07.05.2019
Мариупольский горсовет и ЕБРР подписали договор гарантии на закупку 72 троллейбусов

Мариупольский горсовет и ЕБРР подписали договор гарантии на закупку 72 троллейбусов

17:18 07.05.2019
Турция отказалась применять ограничительные меры в отношении украинской металлопродукции

Турция отказалась применять ограничительные меры в отношении украинской металлопродукции

17:16 07.05.2019
Monobank подключился к системе BankID ПриватБанка

Monobank подключился к системе BankID ПриватБанка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боец ВСУ погиб, еще двое ранены с начала суток на Донбассе вследствие 13 обстрелов боевиков

От взрыва гранаты в Марганце погиб человек, пострадали еще трое, в том числе патрульный

Главой ВАКС путем тайного голосования избрана судья Танасевич

Судьи ВАКС заново избирают главу суда

Супрун подала иск о защите деловой репутации и опровержении недостоверной информации против журналиста

ПОСЛЕДНЕЕ

Папа Римский впервые посетил Северную Македонию

Собрание судей ВАКС избрало судью Крука заместителем Танасевич и утвердило шестерых следственных судей

От взрыва гранаты в Марганце погиб человек, пострадали еще трое, в том числе патрульный

Ранившему офицера спецназа полиции в Харькове мужчине объявлено о подозрении, ему грозит до 8 лет тюрьмы

Общественный порядок 8-9 мая во Львовской области будут обеспечивать почти 700 правоохранителей

Главой ВАКС путем тайного голосования избрана судья Танасевич

Российское гражданство за январь-март получили 18,9 тыс. украинцев

СБУ прекратила уголовное производство в отношении "Позняки-Жил-Буд"

Судьи ВАКС заново избирают главу суда

Правозащитники зафиксировали в первом квартале в Крыму 45 обысков, 97 арестов и 60 незаконных заходов судов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА