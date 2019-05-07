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18:05 07.05.2019

Пограничники выявили взрывчатку в автомобиле украинца, пытавшегося выехать в РФ

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Пограничники выявили взрывчатку в автомобиле украинца, пытавшегося выехать в РФ

 Пограничники Харьковского отряда совместно с работниками таможни при проведении паспортно-таможенного контроля в пункте пропуска Гоптовка (Харьковская обл.) обнаружили взрывчатку в автомобиле Nissan, на котором в Россию направлялся гражданин Украины.

"Во время осмотра автомобиля сработала служебная собака пограничников, натренированная на поиск оружия и взрывчатки. В ходе дальнейшего осмотра, в газовом баллоне транспортного средства правоохранители обнаружили 56 банок с надписью "CREATINE", наполненных веществом, похожим на взрывчатку в виде пороха", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Найденное вещество изъято. В компетентные правоохранительные органы направлено сообщение о противоправном деянии, которое содержит признаки уголовного преступления по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Теги: #взрывчатка #россия #украина #граница #пограничники
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