Минирование отелей и колледжа в Харькове оказалось ложным

Полиция проверила здания 5 отелей и колледжа зеленого хозяйства в Харькове, но не нашла никаких взрывчатых веществ.

"В ходе проверки специалисты взрывотехнической службы обследовали 8428 кв. метров помещений и 5000 кв.метров прилегающей территории, эвакуировали 333 человека. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Решается вопрос о квалификации происшедшего по Уголовному кодексу Украины.

Как сообщалось, во вторник, в 12:10 в полицию поступило электронное письмо от анонима, утверждавшего, что в гостиницах Park Hotel, Cosmopolit Premier, "Аврора", "Харьков-Палас" и "Овис", а также в колледже зеленого хозяйства заложена взрывчатка.