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17:33 07.05.2019

Украина - это дружественное место для евреев, заявил спецпосланник США

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Украина - это дружественное место для евреев, заявил спецпосланник США

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция будет решительно реагировать на любые попытки подрыва межнационального согласия и межрелигиозного консенсуса в Украине, сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

"Сохранение межрелигиозного консенсуса и межнационального согласия в украинском обществе остается приоритетом для Министерства внутренних дел. Любые проявления нетерпимости, расизма, антисемитизма, национальной и религиозной вражды в нынешнее непростое для Украины время следует рассматривать как сознательную вражескую провокацию, направленную против цивилизованного гражданского общества, национальной консолидации и единства нашего государства", - сказал А.Аваков во время встречи со специальным посланником Государственного департамента США по вопросам мониторинга и борьбы с антисемитизмом Иланом Карром (Elan Carr) во вторник в Киеве.

По его словам, Нацполиция будет решительно реагировать на любые попытки подрыва межнационального мира и общественного доверия, чтобы каждый гражданин Украины чувствовал себя уверенно и защищено.

"В течение прошлого года в Украине не случилось ни одного нападения на почве антисемитизма", - добавил министр.

В свою очередь И.Карр отметил деятельность МВД Украины на пути преодоления проявлений антисемитизма в Украине и заверил в поддержке со стороны Государственного департамента США.

"Украина – это дружественное место для евреев. Факт того, что у вас отсутствует насилие на почве антисемитизма, меня поражает", - добавил специальный посланник Госдепа США.

Теги: #сша #евреи #украина
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