События

17:00 07.05.2019

От взрыва гранаты в Марганце погиб человек, пострадали еще трое, в том числе патрульный

1 мин читать
От взрыва гранаты в Марганце погиб человек, пострадали еще трое, в том числе патрульный

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва гранаты в г.Марганец Днепропетровской области, в результате которого погиб человек, еще трое были ранены, в том числе сотрудник группы реагирования патрульной полиции.

Как сообщает полиция Днепропетровской области на странице в соцсети Фейсбук, инцидент произошел во вторник в 15:54 на ул.Лермонтова в г.Марганец.

По информации правоохранителей , в результате взрыва погиб человек.

"Также в результате взрыва были ранены три человека, среди которых – сотрудник группы реагирования патрульной полиции", - сказано в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Теги: #жертвы #полиция #украина #марганец #смерть #днепропетровская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:00 07.05.2019
Собрание судей ВАКС избрало судью Крука заместителем Танасевич и утвердило шестерых следственных судей

Собрание судей ВАКС избрало судью Крука заместителем Танасевич и утвердило шестерых следственных судей

16:49 07.05.2019
Растаможенные б/у иномарки охватили 77% апрельского рынка легковых авто

Растаможенные б/у иномарки охватили 77% апрельского рынка легковых авто

16:48 07.05.2019
"Киевтеплоэнерго" отменил тендер на ОСАГО

"Киевтеплоэнерго" отменил тендер на ОСАГО

16:45 07.05.2019
Ранившему офицера спецназа полиции в Харькове мужчине объявлено о подозрении, ему грозит до 8 лет тюрьмы

Ранившему офицера спецназа полиции в Харькове мужчине объявлено о подозрении, ему грозит до 8 лет тюрьмы

16:44 07.05.2019
"Атомные энергетические системы Украины" объявили о намерении разрабатывать Сафоновское месторождение урановых руд

"Атомные энергетические системы Украины" объявили о намерении разрабатывать Сафоновское месторождение урановых руд

16:42 07.05.2019
Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 26,34 грн/$1

Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 26,34 грн/$1

16:39 07.05.2019
"Киевмедспецтранс" заявил о намерении застраховать в "УПСК сотрудников от НС на транспорте

"Киевмедспецтранс" заявил о намерении застраховать в "УПСК сотрудников от НС на транспорте

16:39 07.05.2019
Киев против отмены паевых взносов без компенсации их для бюджета

Киев против отмены паевых взносов без компенсации их для бюджета

16:11 07.05.2019
Выплаты по временной нетрудоспособности в I кв. получил около 1 млн чел.

Выплаты по временной нетрудоспособности в I кв. получил около 1 млн чел.

16:04 07.05.2019
Зеленский обсудил с Пинчуком прозрачность правил и ответственность бизнеса перед страной

Зеленский обсудил с Пинчуком прозрачность правил и ответственность бизнеса перед страной

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Главой ВАКС путем тайного голосования избрана судья Танасевич

Судьи ВАКС заново избирают главу суда

Супрун подала иск о защите деловой репутации и опровержении недостоверной информации против журналиста

Судьи ВАКС не смогли избрать главу суда при повторном голосовании

Военные прокуроры подавали ходатайство о повторном аресте Савченко и Рубана, но суд отказался его рассматривать

ПОСЛЕДНЕЕ

Общественный порядок 8-9 мая во Львовской области будут обеспечивать почти 700 правоохранителей

Главой ВАКС путем тайного голосования избрана судья Танасевич

Российское гражданство за январь-март получили 18,9 тыс. украинцев

СБУ прекратила уголовное производство в отношении "Позняки-Жил-Буд"

Судьи ВАКС заново избирают главу суда

Правозащитники зафиксировали в первом квартале в Крыму 45 обысков, 97 арестов и 60 незаконных заходов судов

Супрун подала иск о защите деловой репутации и опровержении недостоверной информации против журналиста

В Киеве в День примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне пройдут мероприятия с участием Порошенко

Двое херсонских рыбаков, удерживаемых в оккупированном Крыму с сентября, освобождены и направляются домой

Генпрокуратура вызывает директора НАБУ на допрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА