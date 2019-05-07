Ранившему офицера спецназа полиции в Харькове мужчине объявлено о подозрении, ему грозит до 8 лет тюрьмы

Следователь переквалифицировал уголовное производство, начатое по факту конфликта со стрельбой в Харькове, в результате которого был тяжело ранен сотрудник спецподразделения полиции.

"Следователем изменена квалификация в уголовном производстве по ч.4 ст.296 (хулиганство) на ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Стрелявшему объявлено о подозрении. Он задержан и находится в изоляторе временного содержания.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на врачей больницы скорой и неотложной помощи, состояние раненого остается стабильно тяжелым.