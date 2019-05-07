Общественный порядок 8-9 мая во Львовской области будут обеспечивать почти 700 правоохранителей

Около 700 сотрудников правоохранительных органов будут привлечены к обеспечению общественного порядка во Львовской области 8-9 мая, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в области.

"Для обеспечения общественного порядка и реагирования на преступления и правонарушения будет увеличено количество патрулей, следственно-оперативных групп, а также кинологов и взрывотехников для реагирования на обнаружение опасных и подозрительных предметов", - сказано в сообщении.

Кроме полицейских, к охране общественного порядка привлечены бойцы Национальной гвардии, офицеры и курсанты Львовского университета внутренних дел.

По данным полиции, 8 и 9 мая во Львове планируются массовые мероприятия на месте бывшего концентрационного лагеря "Шталаг-328", а также на Марсовом поле и на Холме Славы.