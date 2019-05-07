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15:39 07.05.2019

СБУ прекратила уголовное производство в отношении "Позняки-Жил-Буд"

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СБУ прекратила уголовное производство в отношении "Позняки-Жил-Буд"

Главное следственное управление (ГСУ) Службы безопасности Украины (СБУ) прекратило уголовное производство в отношении ЧАО "Позняки-Жил-Буд", не зафиксировав подтверждений нарушения стройкомпанией законодательства, сообщил основатель инвестиционно-девелоперской группы компаний Taryan Group (Киев) Артур Мхитарян в сети Facebook во вторник.

"Мы получили от СБУ официальное письмо, которым подтверждается, что уголовное дело против нашего застройщика "Позняки-Жил-Буд" и Taryan Towers больше не ведется. Все претензии СБУ касательно нарушений градостроительного законодательства, в том числе по охране культурного наследия, не нашли подтверждения!", – написал он.

В то же время в обнародованном бизнесменом сообщении ГСУ СБУ сообщается, что в уголовном производстве против ЧАО "Позняки-Жил-Буд" продолжается досудебное расследование.

"По результатам проведенных следственных (розыскных) и процессуальных мер ведомости о нарушении служебными лицами ЧАО "Позняки-Жил-Буд" требований законодательства, в том числе градостроительной документации, градостроительных условий и ограничений, строительных норм, стандартов, правил градостроительного законодательства, а также законодательства в сфере охраны культурного наследия во время организации и строительства жилого комплекса со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом по ул. Иоанна Павла II, 12 в Печерском районе Киева на данный момент своего подтверждения не нашли", – сообщает ГСУ СБУ в ответ на запрос адвоката компании.

Ведомство также указывает на то, что другая информация по данному уголовному производству не может быть раскрыта в связи с неразглашением ведомостей досудебного расследования.

Как сообщалось, уголовное производство против "Позняки-Жил-Буд" было возбуждено на основании обращения общественного союза "Украинское общество охраны памятников истории и культуры". Согласно данным СБУ, на основании данного обращения, письма Министерства культуры, других материалов уголовного производства в действиях должностных лиц ЧАО "Позняки-Жил-Буд", а также подрядных и проектных организаций установлены нарушения законодательства Украины, в частности, отсутствие ряда необходимых для строительства разрешительных документов и нарушение ограничений застройки.

Основатель инвестиционно-девелоперской группы компаний Taryan Group А,Мхитарян 11 декабря 2018 года обратился к президенту Украины Петру Порошенко, так как считает, что его бизнес стал жертвой неправомерных действий со стороны Министерства культуры и СБУ. По его утверждению, за последние два года искусственно создавались барьеры для получения согласования в Министерстве культуры и организована "коррупционная кормушка".

Как сообщалось, инвестиционно-девелоперская группа компаний Taryan Group планирует в третьем квартале 2019 года завершить строительство первой башни жилого комплекса ЖК Taryan Towers премиум-класса по ул. Иоанна Павла II (бывшая Патриса Лумумбы), 12.

Завершение всего проекта запланировано к концу 2020 года.

Генеральным подрядчиком проекта выступит входящая в Taryan Group компания "Познякижилбуд".

Теги: #taryan_group #сбу #мхитарян #позняки #познякижилбуд
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