Правозащитники зафиксировали в первом квартале в Крыму 45 обысков, 97 арестов и 60 незаконных заходов судов

Правозащитники зафиксировали в оккупированном РФ Крыму за первый квартал 2019 года 45 обысков, 97 арестов, 32 этапирования политзаключённых с полуострова в РФ и 60 незаконных заходов судов в Крым.

"За первый квартал 2019 года зафиксировано 45 обысков, 52 задержания, 61 допрос, 97 арестов, 171 случай нарушения права на справедливый суд, 32 случая - на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья", - сообщил глава правления крымскотатарского ресурсного центра, член меджлиса крымско-татарского народа Эскендер Бариев на презентации результатов анализа нарушений прав человека в Крыму во вторник в Киеве.

Он рассказал, что крымскотатарский ресурсный центр зафиксировал 32 случая этапирований политзаключенных из оккупированного Крыма на территорию РФ, 60 случаев незаконных заходов судов в порты Крыма.

Э.Бариев подчеркнул, что массовые обыски в жилых домах оккупационные власти проводили впервые - 27 марта представители силовых структур провели обыски в 26 домах в местах компактного проживания крымских татар в трёх районах Крыма.

По его словам, большая часть незаконных действий оккупационной власти приходится на представителей крымскотатарского народа.

Как пояснил менеджер по коммуникациям ресурсного центра Эльвир Сагирман, из 97 случаев арестов данная мера пресечения в 67 случаях была применена к крымским татарам. По его словам, из 97 арестов новых арестов - 39, а продление срока арестов - 58.

"Уже пять лет оккупации Российская Федерация не просто продолжает, а усиливает репрессивные действия в отношении коренного крымскотатарского народа, украинских активистов и с целью выдавливания их, с целью запугивания пытается Крым превратить в военных плацдарм без инакомыслящих людей, которые несогласны с противозаконными действиями Российской Федерации", - сказал Э.Бариев.