Супрун подала иск о защите деловой репутации и опровержении недостоверной информации против журналиста

И. о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун подала в суд иск о защите деловой репутации и опровержении недостоверной информации против журналиста и блогера Александра Дубинского относительно обнародованной им информации об отмывании бюджетных средств через фонд "Защита патриотов".

"На Александра (Дубинского - ИФ) минимум четыре раза подавали иски в суд. Все дела касаются опровержения информации, недостоверной информации, предоставления доказательств и защиты деловой репутации. Получила много сообщений и комментариев, о необходимости подавать в суд также. Решила протестировать такой инструмент защиты правды, поскольку, как видим, от опровержения фейков тенденция их появления не снижается. Только что зарегистрировали исковое заявление о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации в Соломенском райсуде (Киева – ИФ)", - написала У.Супрун на своей странице в "Фейсбук".

При этом она отметила, что "динамика информационных атак на работу Министерства здравоохранения Украины вновь набирает обороты".

По словам и.о. министра, "фейки распространяют оппоненты изменений (в системе здравоохранения – ИФ)".

У.Супрун считает обнародованные А.Дубинским материалы "заказными".

В начале мая А.Дубинский на своем сайте обнародовал информацию о хищениях через общественную организацию "Защита патриотов", которую возглавляет супруг У.Супрун Марко Супрун, 20 млн грн, выделенных на подготовку и повышение квалификации медперсонала.

Минздрав опроверг эту информацию и заявил, что она не подтверждена настоящими документами.