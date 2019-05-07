События

14:44 07.05.2019

В Киеве в День примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне пройдут мероприятия с участием Порошенко

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В Киеве в День примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне пройдут мероприятия с участием Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко примет участие в мероприятиях по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, которые планируются на 8-9 мая.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, вечером в среду, 8 мая, П.Порошенко примет участие в акции "Первая минута мира" в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

В четверг, 9 мая, в 9.00 президент возложит цветы к могиле Неизвестного солдата в парке Вечной славы.

Теги: #киев #порошенко #украина
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