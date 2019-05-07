Двое херсонских рыбаков, удерживаемых в оккупированном Крыму с сентября, освобождены и направляются домой

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова по итогам разговора с российской коллегой Татьяной Москальковой сообщила о том, что двое херсонских рыбаков, которых удерживали в оккупированном Крыму с сентября 2018 года, освобождены и направляются домой.

"Только что разговаривала по телефону с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Она сообщила мне, что в рамках наших с ней предварительных договоренностей были освобождены вместе со своим судном удерживаемые на территории оккупированного Крыма два херсонских рыбака - Руслан Кондратюк и Андрей Морозов", - написала Л.Денисова на своей странице в "Фейсбук" во вторник.

Она напомнила, что рыбаков задержали в сентябре 2018 года пограничники ФСБ РФ во время швартовки моторной лодки из-за поломки мотора на крымском берегу о. Сиваш.

"Сейчас они направляются домой, на Херсонщину, к своим родным", - добавила украинский омбудсмен.

Как сообщалось, 10 сентября 2018 года российские пограничники задержали двух граждан Украины - рыбаков, пришвартовавшихся на моторной лодке у береговой линии о.а Сиваш в районе с.Стефановка Джанкойского района. Рыбаки - жители села Стрелковое (Херсонская обл.).

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что рыбаки попали на территорию оккупированного Россией Крыма из-за проблем с двигателем лодки.