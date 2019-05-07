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13:40 07.05.2019

Госкомиссия по ТЭБ и ЧС откорректировала план противодействия пожарам

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Госкомиссия по ТЭБ и ЧС откорректировала план противодействия пожарам

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко заявляет, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) откорректировала план противодействия угрозам и реагирования на чрезвычайные ситуации, связанными с пожарами.

"План противодействия угрозам и реагирования на чрезвычайные ситуации, связанными с пожарами, откорректировали сегодня на заседании штаба ГСЧС Украины", - написал Г.Зубко на своей странице в социальной сети Facebook во вторник.

Он отметил, что с начала года в экосистемах случилось более 14 тыс. пожаров, что в 4,5 раза больше по сравнению с прошлым годом, а их площадь составила более 15 тыс. га. Самое большое количество пожаров произошло в Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской областях.

Вице-премьер заявил, что среди основных причин пожаров - человеческий фактор. "Если в лесных массивах и на торфяниках ситуация сложная, однако контролируемая, то из-за сжигания сухой травы на приусадебных участках вблизи населенных пунктов, свалках, камыша возле рек ситуация критическая. На таких пожарах уже погиб 21 человек", - констатировал Г.Зубко.

По словам вице-премьера, ключевые задания на данный момент - координация и максимальная готовность к оперативному реагированию подразделений ГСЧС, Минагрополитики, Минприроды, Мининфраструктуры, Минобороны, Госпогранслужбы, Гослесагентства, Госводагентства и обладминистрации.

Также среди ключевых заданий - максимальная готовность пожарных подразделений лесопользователей, ОТГ, добровольной и ведомственной пожарной охраны к реагированию, готовность необходимой техники и средств; круглосуточный мониторинг ситуации в природных экосистемах; усиление противопожарной защиты складов боеприпасов; обеспечить подтопления торфяников и содержание их в увлажненном состоянии; проведение местных комиссий ТЭБ и ЧС на уровне обладминистраций; разъяснительная работа среди населения с привлечением СМИ по соблюдений правил пожарной безопасности.

Теги: #зубко #украина #пожар #госкомиссия
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