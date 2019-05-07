В РФ расширят круг иностранцев, имеющих право на вид на жительство

Круг иностранных граждан, которые смогут получить вид на жительство в России без разрешения на временное проживание, будет расширен, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Что касается вида на жительство, мы расширяем круг лиц, которые могут его получить без разрешения на временное проживание. Речь идет о людях, которые родились на территории Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и имели советское гражданство, а также те, кто был депортирован с территории Крымской автономной союзной республики, их родственников по прямой линии", - сказал Д.Медведев на заседании правительства.

Он отметил, что вид на жительство смогут получить родившееся в России дети, которых усыновили иностранцы и высококвалифицированные специалисты.