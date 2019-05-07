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13:01 07.05.2019

Глава Госкино отвергает обвинения в растрате госсредств, выделенных на фильм с Зеленским в главной роли

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Глава Госкино отвергает обвинения в растрате госсредств, выделенных на фильм с Зеленским в главной роли

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко называет абсурдными обвинения в возможной растрате средств Госкино, выделенных на создание фильма "Я, ты, он, она", в котором избранный на пост президента Украины Владимир Зеленский сыграл одну из главных ролей.

"Я считаю это абсурдом, высосанным из пальца, который даже не стоит серьезных комментариев", - сказал Ф.Ильенко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он отметил, что соответствующее производство было открыто исключительно по решению суда, что свидетельствует о том, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) также не считает, что в этом есть какие-то основания для расследования. "Они были вынуждены это сделать. Я думаю, что они сейчас выполнят все необходимые процедуры, убедятся в том, что это просто смешно, так как фильм сделан на украинском языке", - добавил Ф.Ильенко.

Глава Госкино подчеркнул, что при производстве кино, не имеет значения, какая именно технология была применена, так как в результате оригинал фильма на украинском языке.

Он пояснил, что в киноленте "Я, ты, он, она" применена технология звукового тонирования, а не оригинальный звук из киноплощадки, и это не является нарушением условий, так как никто не требует от кинопроизводителя использовать оригинальный звук.

Как сообщалось, в конце апреля НАБУ открыло уголовное производство по факту возможной растраты средств Госкино, выделенных на создание фильма "Я, ты, он, она".

Ранее основатель общественной организации "Союз добровольцев" Максим Мазурок рассказал, что организация обращалась в НАБУ о вероятном совершении преступления по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) ООО "Киноквартал" и Госкино, но уголовное производство не было открыто. В связи с этим общественная организация обратилась с жалобой в Соломенский райсуд Киева, и суд обязал НАБУ по поводу этого вероятного правонарушения открыть уголовное производство.

По мнению общественника, что компания "Киноквартал" снимая фильм "Я, ты, он, она" за средства госбюджета, не выполнены условия, так как якобы фильм был снят на русском языке, а не на украинском.

В фильме "Я, ты, он, она" В.Зеленский является одним из режиссеров и продюсеров, а также сыграл одну из главных ролей. Картина вышла в украинский прокат 27 декабря 2018 года.

Теги: #зеленский #госкино #ильенко
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