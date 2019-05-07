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13:00 07.05.2019

Глава Госкино Ильенко о будущем сотрудничестве с "Квартал 95": Должны быть устранены какие-либо конфликты интересов

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Глава Госкино Ильенко о будущем сотрудничестве с "Квартал 95": Должны быть устранены какие-либо конфликты интересов

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко констатирует, что для возможного будущего сотрудничества ведомства с компанией "Студия Квартал 95" должны быть устранены какие-либо конфликты интересов в связи с избранием художественного руководителя студии Владимира Зеленского президентом Украины.

"Я думаю, что необходимо какие-то шаги предпринять согласно действующему законодательству новоизбранному президенту относительно собственного бизнеса", - сказал Ф.Ильенко агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, как избежать конфликта интересов при будущем сотрудничестве "Студии Квартал 95" с государством при производстве фильмов.

Глава Госкино отметил, что у ведомства на данный момент нет действующих контрактов на финансирование проектов со "Студией Квартал 95".

"Я не знаю, будут ли они что-то подавать на новый конкурсный отбор. Пока никто ничего еще не подавал, поживем, увидим. Но, в любом случае, должны быть устранены какие либо конфликты интересов согласно действующему законодательству", - констатировал Ф.Ильенко.

В то же время, глава Госкино отметил, что в обществе вопрос бизнеса президента всегда был актуальным, в том числе вопросы относительно действующего главы государства. "Вопрос выходит за рамки исключительно того, будет ли "95-й квартал" подаваться куда-то или не будет", - сказал Ф.Ильенко.

Как сообщалось, В.Зеленский заявлял, что у него не будет никаких бизнес-интересов на посту главы государства. "Я выхожу из бизнеса. Я выхожу из студии "Квартал 95". Я не буду выходить пять лет, как кто-то из какой-то фабрики", - сказал он.

Теги: #квартал_95 #зеленский #украина #госкино #ильенко
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